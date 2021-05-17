研究在大灣區插旗 發展商業項目

Lee Gardens Apartments出租住宅洋溢歐陸風

至於作為希慎「老巢」的銅鑼灣，除現有9幢主要商業項目，合共提供近400萬方呎樓面外，亦不乏「小品式」的精品出租住宅，如外形洋溢歐洲建築風格的蘭芳道25號Lee Gardens Apartments，提供13伙實用面積介乎330至576方呎、屬開放式及1房間隔的出租單位。 據項目網頁資料顯示，330方呎開放式單位月租，由2.4萬元起，折合實呎租金約73元。

賀樹人表示，Lee Gardens Apartments，以及同系位處白沙道12號、以生活與工作空間兼融作賣點的另一出租式物業Bizhouse，現時的租務情况均相當理想。

望銅鑼灣新舊文化氛圍得以延續

雖然上述兩項目，只屬希慎旗下的細小項目，租金收益對集團整體收入可謂無關宏旨，但賀樹人指出，銅鑼灣是香港新、舊文化交融之地，區內既有最潮流的商店，同時亦不乏太平館、老三陽等傳統老舖，展現出香港最地道風情，集團在銅鑼灣保留並持有別具懷舊建築風格的物業，正是希望銅鑼灣的豐富文化氛圍得以持續。

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