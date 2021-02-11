希慎260億打造加路連山新旗艦項目 成本呎價2.4萬 建接駁天橋打通利園區經脈

明報記者 林可為

加路連山商業地王，前身為機電工程署總部，港府逾10年前已計劃將地皮改劃作商業用地，呂幹威坦言：「集團過去10幾年一直有留意這幅地皮，雖然希慎在銅鑼灣擁有發展優勢，但正式開標前，全公司都好緊張，到接到政府通知中標，公司上下員工的情緒都好高漲!」

呂幹威：中標一刻 公司上下情緒高漲

事實上，希慎與華懋組合（項目權益比重為6:4），今次是擊敗新地（0016）、領展（0823）等其他5個強勁競爭對手而奪標。項目將打造為希慎新一代策略性旗艦寫字樓暨零售商業項目，總發展樓面逾107萬方呎，撇除約4萬方呎預留政府機構用地，寫字樓、商場及零售樓面，分別各佔約93萬方呎和10萬方呎，並提供約625個車位（其中125個為政府車位）。

擬建28層 最快半年後申請入則

呂透露，若前期設計工作進度理想，最快半年後向當局入則、最快12至15個月後正式動工，預計2026至2027年間落成，現計劃興建一幢約28層高甲級商廈、另約4層地庫，主要為車位及小巴站，預料亦附小量零售樓面。

至於總體投資金額，呂表示集團初步推算，將介乎250億至260億元，折合每方呎成本價約2.4萬元。

涵蓋跑馬地至北角景觀 高層享海景

可留意的是，希慎在項目所佔權益為六成，而集團目前持有現金估計高達250億元，彈藥可謂相當充裕。談及項目亮點，呂幹威笑言：「現時寫字樓租客亦講求life style，喜歡享有開揚和綠化景致，加路連山項目最大優勢，是中層以上景觀，已可涵蓋跑馬地至北角一帶的都會景和山景，部分高層更擁維港海景。」

商場引入型格食肆 知名水療按摩品牌

此外，根據賣地章程，地皮內須提供一個不少於6.45萬方呎公眾休憩用地，呂透露，項目零售部分將主力引入型格餐飲食肆、優質家品店、及知名水療按摩品牌等，配合戶外綠化地帶，可為在此消閒購物的人士提供「城市綠洲」的悠閒新體驗。

另按政府要求，項目將來須興建一條連接利園6期的行人天橋。呂指出，將來由銅鑼灣港鐵站希慎廣場出口，經全天候天橋系統，可連接利園2期和6期等、再到加路連山項目，進一步強化希慎在利園區內各項目的協同效應優勢。

談及未來租金走勢，呂幹威指銅鑼灣甲級商廈現時呎租介乎60至70元，按此預計，項目未來的寫字樓租金將處較偏高水平，潛在租客料以金融機構和投資銀行等為主。

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