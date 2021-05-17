馬泰陽：樓巿破頂潮再現

樓市獲資金追捧，掀起新一輪破頂潮，新盤及二手大型屋苑成交屢創新高價不在話下，連帶居屋做價亦創新高。在量化寬鬆及憧憬通關兩大效應推動下，樓市勢更上層樓，預料樓價再創歷史新高指日可待。

市場氣氛全面升溫，新盤承接旺熱，新盤特色戶及豪宅洋房新高價成交屢見不鮮，甚至居屋市場成交亦創新高價，最近先有鰂魚涌康山花園以自由市場價1088萬元售出，再有樂富富強苑以1100萬元成交，在一星期內兩度刷新居屋成交價紀錄，再誕全港居屋王，反映各路購買力湧現，不同板塊皆有價有市。

樓市交投表現標青，首4個月平均每宗二手住宅註冊金額更創紀錄新高。另外，今年首4個月二手住宅註冊量錄21433宗，涉及金額約1755億元，平均每宗二手住宅註冊金額錄約819萬元，比去年全年平均約805萬元攀升，並創紀錄新高，可見市民爭相入市下，帶動樓價拾級而上。

值得注意，商業地投地情况亦競爭激烈，備受矚目的銅鑼灣加路連山道商業地王接獲6份標書，由希慎（0014）伙華懋以197.78億元投得，樓面呎價約18374元，較市場估值上限高出約15%，反映發展商對發展前景具信心，亦為商廈市場注入強心針，而且希慎在銅鑼灣「大地主」，是次伙拍華懋奪得該地皮，預料有助項目在區內發展產生協同效應，勢成區內新地標。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]