布少明：換樓鏈又見啟動

筆者認為，隨着新盤市場「點點開花」，相信5月一手成交量將達2000伙，按月倍升；至於二手則有望錄得近6000宗。樓價方面，美聯樓價指數最新報170點，連升三周，是為自2019年9月後首次重上170點水平，年內指數已累升約4%。未來料進一步上揚，或有望挑戰歷史高位。樓市的套股換樓潮，相信大家已耳熟能詳。不過，近月樓市出現另一個值得留意的現象，就是「套名換樓」潮，即買家透過將物業「甩名」後再買樓慳稅。事實上，除「新香港人」入市外，近月本港樓市的確出現不少內部轉讓「自製首置」再買樓的個案，這一類「自製首置」的客戶群，亦有望成為推升樓市的動力之一。

倘若大家有細心留意媒體報道，最近「甩名」再買樓慳稅的個案不乏大家熟悉的明星或名人。其實內地億14億人口，加上香港700多萬人口，當中自然不乏較為富裕的一群，近年香港每年的新盤供應也不過一萬數千個單位，故僅透過「甩名」再「自製首置」去入市，足以消化為數不少的新盤銷售。樓市供不應求已是人所共知，雖說這種「套名換樓」個案難以完全被統計，但的確是樓市不容忽視的一個另類指標，配合近月本地銀行同業拆息持續低企、疫情持續緩和、中港通關在即及經濟持續復蘇等老生常談的因素，相信樓市進一步上升可期。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]