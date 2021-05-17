廖偉強：買樓有「冷靜期」難出錯

房地產市場向來都有人看好或看淡，當樓價上升時，市場總會有「末日博士」出現，談論樓市泡沫；當樓價下跌時，買家就會擔心樓價再跌，經濟下行等負面情緒。筆者經常說一句話：「有能力入市的時候就是買樓時機」，因為房地產並非股票市場，價格不會突然急升或急跌，因此有能力的買家就可以有充分時間鋪排，為未來的計劃作出決定。

香港人口密集，人均居住面積細小，而且生活節奏非常急速和緊張，雖然如此，但香港人平均的壽命居然能夠成為全球之冠，確實令人難以置信。佷多發達國家的市民近幾年也十分注重自然健康的生活，特別香港這個彈丸之地，市民對居住的環境及質素要求逐年提升，如果有能力的市民大多數會首選置業，希望能夠建立一個適合自己的安樂窩。

香港由於面積細小，同時交通配套齊全，半小時的生活圈基本上可以全面覆蓋日常所需。香港擁有購物及美食天堂的美譽，雲集不同國家的品牌，也可以隨時品嘗世界各地的美食，加上香港是世界知名的金融中心，低稅率環境吸引大量外資機構投資，而房地產也沒有設立增值稅，難怪香港的樓價可以如此高。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]