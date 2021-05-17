陳永傑：「收水」加息未到時候

耶倫表示，美國刺激經濟方案推動經濟增長，會帶來通脹上升，可能需要溫和加息防止過熱。其後她澄清，她並非預期加息，利率只是聯儲局應對經濟過熱其中一個工具，不預期通脹會成為一個問題，因為聯儲局有措施解決通脹。

耶倫強調，聯儲局具有獨立性，有權在利率政策方面作自主決定。她表示自己是聯儲局獨立性的堅定信徒。

鮑威爾表示，目前並非開始討論縮減買債的時候，時機成熟時，將逐漸減少買債，現在未是時候。因為就業及通脹目標尚未接近出現實質進展。隨着重啟經濟，物價有上升壓力，但一次性物價上升，不太可能導致通脹持續。今年通脹出現暫時性上升，仍未達到需要加息的門檻。

鮑威爾較早前表示，加息行動取決於經濟所取得的進展，須等到通脹持續達到2%局方目標，以及勞工市場完全復蘇，當局才會考慮加息。他預料這兩個指標在明年底前，均不大可能達到。

美國在2008年金融海嘯之後的首次加息，是7年後的2015年底，新冠病毒疫情問題比金融海嘯嚴重得多，加息要等更久。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]