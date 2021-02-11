摩根大通亞洲：周四派成績表 騰訊購12702

本周仍為科技股業績高峰，百度（9888）及網易（9999）將於周二放榜，至於京東（9618）及騰訊（0700）則分別於周三及周四公布季績。近日輪證資金流較集中於騰訊身上，如投資者認為騰訊短線有望守住250天線（約572元），部署好倉可參考騰訊購12702，行使價679.33元，實際槓桿6.2倍，2021年12月23日到期；看淡則可參考騰訊沽26577，行使價515.55元，實際槓桿7.5倍，2021年9月30日到期。

以上數據截至 2021/05/14

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