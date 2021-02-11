何啟聰：科指暫回穩 京東購22894

阿里巴巴（9988）上季經調整盈利較市場預期遜色。阿里績後急跌，上周五曾急跌逾6%至200元關口邊緣，收市仍跌逾4%；200元關口或是重要心理支持，向上或在220元重遇阻力。

阿里季績未如理想，市場對電商股營運前景突感憂慮，即將公布季績的京東（9618），上周五低位曾跌逾半成，低見261元的逾8個月低位，收市跌逾3%。向上有待重上280元，250元關口或是重要支持。急跌後觀望反彈，看好可考慮京東認購證22894，行使價315.35元，2021年10月到期，實際槓桿約6.4倍。相反看淡可留意京東認沽證22613，行使價245.68元，2021年12月到期，實際槓桿約4.2倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]