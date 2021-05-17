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新iBond長揸收息更着數

【明報專訊】上周三（12日），香港政府公布會推出新一批通脹掛鈎債券（iBond）予香港居民認購，債券年期3年，每6個月派息一次，息率約2厘息，認購期由6月1日至11日。今次為2011年以來第八批通脹掛鈎債券，早年息率曾高見6.08厘，雖然近年只收最低息率2厘，但抽中人士長線持有收息或較首日掛牌即沽更着數。

明報記者 黃清瑤

第七批通脹掛鈎債券於去年11月上市，事隔約半年，政府又再宣布發行iBond，目標發行額為150億元，並會視乎市場情况考慮提高發行額至最多200億元。以2020年11月的認購反應來看，當時合共收到約45.6萬份申請，收集資金達383.6億元，當時最終發行額為150億元，所有申請均可獲配發債券，並最多可獲4手。

近年通脹率低企 難見6厘高息

當中，約19.6萬份認購3手或以下均將獲全數配發所申請的債券，其餘約26萬份先獲發3手債券，再以抽籤形式，在當中的約23萬申請中配發多1手債券。由此可見，是次申請iBond很大機會穩獲3手或以上。不少人會疑慮應即日沽出或作長線持有。若以過往數據來看，可見近年iBond總利息下滑，若2011年抽中政府債券一四零七（4208），若以收市價計算，即日沽出每手最高可賺607元，但持有3年共可收息1358.16元，比即日鮮獲利一倍有多。

而2012年及2013年發行的iBond，若持有3年，每手分別可收息1243.45元及1144.33元，回報尚算理想。惟至2014年以後，在通脹率未有大升的情况下，持有3年的總利息均低於1000元，就以2015年為例，即日沽出iBond最多可獲利550元，若持有3年僅可獲利623.01元。

去年11月的iBond，首次派息的年息率僅2厘，每1萬元債券可獲利99.73元。以當天收市價102.75元計算，可賺275元，在最低2厘息的規定下，可見持貨3年最少可收息598.38元，遠高於首日收市價。

工銀亞洲免9項費用

新一輪iBond發行在即，投資者在決定短炒獲利前，不妨思考應否長線持有，或部分沽出並留下部分作收息之用。目前，環球市場憂慮通脹升溫，不但令科技股大瀉，早前美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在會議的發言上指出，未來不得不提高利率以遏抑政府刺激政策所帶動的經濟過速增長。雖然此後，她曾為言論澄清，但不禁令市場人士憂慮「超級通脹」是否真的出現。

自上周公布發行iBond後，不少銀行及證券行公布申請優惠。就以恒生銀行（0011）及匯豐銀行為例，將豁免8項費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費（適用於非經中央結算系統沽出）、買入證券存入費（適用於經中央結算系統買入）、將債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費及將債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。

耀才免暗盤買賣佣金

至於工銀亞洲提供9項豁免費用，比恒生及匯豐多出豁免提早贖回費。耀才證券豁免暗盤買賣佣金及不動戶費用。至於其他銀行豁免事項較少，如東亞銀行（0023）豁免4項收費包括認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。

渣打銀行（2888）僅豁免6項收費包括豁免手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息以及贖回到期債券費用等。

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