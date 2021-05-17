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經濟
2021年5月17日星期一
環球經濟數據
周大福「雙MD」攻內地 擬3年開2500店 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」 決心拓次級城市
專注內地不代表棄港 內地「跑快啲」助雙贏
紅褲子內地開荒升MD
周四揭盅 陳茂波預告失業率顯著下降
熒德三代消防緣 見證生產線進化
京東物流入場費4380元
東方匯理財富管理：德換總理中歐重啟談判 中資股本季尾料回升
京東物流本周招股 掛牌後表現成港股探熱針
上期封面故事測中醫療股強科網股弱
景順黃嘉誠：聯儲局容忍通脹 料不急於加息
人行防範泡沫 內地M2增長去年見頂
新希望服務突圍不易
收入依賴控股股東關連項目
卓佳：去年IPO市佔率增至五成 大型新股客明顯增加 冀進軍東盟
渣打料Hibor未來一年維持低企
Bill Hwang斬倉股 索羅斯接盤
美團暢捷通簽約 提供餐飲管理系統服務
港產即時通訊程式 首重保護用戶私隱
創辦人15歲赴英留學 半工讀取學位
張兆聰：市况反覆 換馬友邦
李澄幸：12年生活費配置保守資產
環球經濟數據
金子：加息升溫利銀行 招行購21589
張兆聰：中信証券轉型成功可留意
潘啓才：美團上市倍升的財技
陳大為：資金將乾涸 短錢寧蝕息
謝偉銓：收地建屋 加快發展
新iBond長揸收息更着數
沈永年：攜寵物移居大灣區手續簡便
趙海珠：美數據偏離預期 匯市增波動
謝紹榮：Elon Musk落井下石 居心叵測
黃德几：憧憬旅業復蘇 可吼中銀航租
陸振球：買舖難再養三代
陸振球：現金是王的真正意義
林少陽：電盈成亞洲第一 不止靠姜濤豪言
技術取勝：煤氣處上升軌
李聲揚：通脹會重臨 股市繼續升
蔡金強：銅的超級周期
艾雲豪：人類足球員比機械人勁揪？
蘇沛豐：憧憬分拆 比亞迪趁低吸
李順威：高增長未必引發高通脹 毋須緊張
劉思明：理財通概念 券商股受捧
何啟聰：科指暫回穩 京東購22894
瑞銀亞洲：阿里績後挫4% 博反彈購19504
摩根大通亞洲：周四派成績表 騰訊購12702
周顯：等待電盈爆炒的日子
張佩儀：新冠疫情下MPF投資小貼士
王弼：Spotify博十年升十倍
曾淵滄：通脹「狼來了」 尋加息概念股
湯文亮：美商會應公開擬離港企業
陳永傑：「收水」加息未到時候
廖偉強：買樓有「冷靜期」難出錯
布少明：換樓鏈又見啟動
馬泰陽：樓巿破頂潮再現
希慎260億打造加路連山新旗艦項目 成本呎價2.4萬 建接駁天橋打通利園區經脈
研究在大灣區插旗 發展商業項目
本月新盤成交撲1600宗 創半年新高
利‧晴灣23買家 981萬買樓送兒
十大屋苑周末28成交 3個月高位
美聯工商舖2780萬元購太子道西地舖
西營盤尚瓏衣食住行方便
欣廷軒凶宅樓下呎價不足1.6萬
通脹升溫 iBond回報料反彈
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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周大福「雙MD」攻內地 擬3年開2500店 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」 決心拓次級城市
專注內地不代表棄港 內地「跑快啲」助雙贏
紅褲子內地開荒升MD
周四揭盅 陳茂波預告失業率顯著下降
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東方匯理財富管理：德換總理中歐重啟談判 中資股本季尾料回升
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環球經濟數據
金子：加息升溫利銀行 招行購21589
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陳大為：資金將乾涸 短錢寧蝕息
謝偉銓：收地建屋 加快發展
新iBond長揸收息更着數
沈永年：攜寵物移居大灣區手續簡便
趙海珠：美數據偏離預期 匯市增波動
謝紹榮：Elon Musk落井下石 居心叵測
黃德几：憧憬旅業復蘇 可吼中銀航租
陸振球：買舖難再養三代
陸振球：現金是王的真正意義
林少陽：電盈成亞洲第一 不止靠姜濤豪言
技術取勝：煤氣處上升軌
李聲揚：通脹會重臨 股市繼續升
蔡金強：銅的超級周期
艾雲豪：人類足球員比機械人勁揪？
蘇沛豐：憧憬分拆 比亞迪趁低吸
李順威：高增長未必引發高通脹 毋須緊張
劉思明：理財通概念 券商股受捧
何啟聰：科指暫回穩 京東購22894
瑞銀亞洲：阿里績後挫4% 博反彈購19504
摩根大通亞洲：周四派成績表 騰訊購12702
周顯：等待電盈爆炒的日子
張佩儀：新冠疫情下MPF投資小貼士
王弼：Spotify博十年升十倍
曾淵滄：通脹「狼來了」 尋加息概念股
湯文亮：美商會應公開擬離港企業
陳永傑：「收水」加息未到時候
廖偉強：買樓有「冷靜期」難出錯
布少明：換樓鏈又見啟動
馬泰陽：樓巿破頂潮再現
希慎260億打造加路連山新旗艦項目 成本呎價2.4萬 建接駁天橋打通利園區經脈
研究在大灣區插旗 發展商業項目
本月新盤成交撲1600宗 創半年新高
利‧晴灣23買家 981萬買樓送兒
十大屋苑周末28成交 3個月高位
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西營盤尚瓏衣食住行方便
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