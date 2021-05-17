李澄幸：12年生活費配置保守資產

回到王先生和王太的問題，股票應該佔退休組合比例多少？是否有一定的標準？答案是沒有的，沒有一個特定的百分比適合所有家庭。不過，如果說要制訂一些參考，筆者建議以「年度生活費」作為分配比例的指標。假設每月生活費用不變，一年即是24萬元，首先可考慮保留兩年的生活費（48萬元）作為現金或定期來備用，第二是預備10年的生活費（240萬元）配置於債券基金，剩下的便可以考慮配置於較進取的投資工具上，如環球股票或房地產信託等（即約210萬元）。之後，每年再平衡一次，將比例還原至上述的比例。通俗一點來說，現金用於日常生活開支，債券則屬於進可攻退可守的工具，有一定的利息並在股市欠佳的情况下有一定的抗跌力，股票和房地產信託則用於抗通脹，這樣的設計是希望持有者能安心，因為至少有12年的生活費是配置於保守的資產上，保持心理穩定才可以長線持有組合。按歷史數據來說，上述的配置，足夠王先生和王太支持長期的退休生活，甚至不用消耗大量的「本金」。惟需要注意，現有的保險是否足夠保障醫療開支，否則可能需要配置更大的比例在保守的資產上以應急。

「安老按揭」需要時再使用

其實，退休組合除了傳統的現金、債券和股票外，亦都有一系列的工具可考慮，包括年金和「安老按揭」。由於王先生和王太並非完全沒有資產供退休之用，所以「安老按揭」可以保留作保險，需要時再使用，畢竟現時開始流行「移居退休」，移居去生活成本低的地方退休，令退休儲備可以用更長的時間，同時不犧牲生活質素，故先保留物業可以放租的靈活性也有好處。

最後，以上的配置辦法只供參考，亦可考慮加入年金，總之沒有固定方案適用於所有家庭，畢竟每一個家庭的資產不一樣，另外居住、護理和保險又是另一些退休需要考慮的問題，且很個人化，有退休策劃需求的家庭宜諮詢相關專業人士的意見。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]