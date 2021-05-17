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港產即時通訊程式 首重保護用戶私隱

【明報專訊】facebook修改WhatsApp私隱條款，要求用戶同意讓fb分享其資料的期限於5月15日屆滿，事件再次引發用戶不滿。有本地軟件公司在7年多前着手開發一個即時通訊程式，以用戶的私隱權、選擇權和數據安全為賣點，強調絕不收集和出售用戶數據；這個程式剛於5月初正式推出，該軟件商聲言要面向世界市場。

明報記者 薛偉傑

yyResearch行政總裁賀漢華表示，不太認同軟件行業愈來愈傾向出售用戶數據來賺取收入的經營方式。另外，網絡騙案愈來愈多，不少騙徒利用電郵或通訊程式等冒充他人身分騙財。他認為：「無理由打開一個電郵或者信息來看，也要擔心發件人是真是假；介紹父母或長者安裝一個通訊程式後，要擔心他們會否被騙錢。」

因此，他們構思要開發一個將用戶私隱權、選擇權和數據安全放在首位的即時通訊程式。由2013年着手開發OpusChat，一年前開始封閉測試，全球共有數百名IT人參與，其中大約一半為香港人。今年5月4日，OpusChat終於完成，在Google Play Store和Apple App Store上架；上架一個星期後，已經有1000多人註冊成用戶。

註冊毋須綁定手機號碼或電郵戶口

賀漢華指出，OpusChat保持最低數據儲存量，當用戶註冊時，不會要求用戶輸入年齡和性別等個人資料，毋須綁定手機號碼或電郵戶口，只需填寫一個顯示名稱即可；這個名稱會在程式上顯示，但其他用戶無法用來搜尋該用戶，以及將他加入聯絡人名單內，向該用戶發出信息，收到「白撞」信息的機會大減。

用戶註冊後，會獲發一個專屬搜索ID和QR Code，用戶給親友掃描或傳送搜索ID後，才能將其加入聯絡人名單內。此外，若用戶的搜索ID或QR Code被聯絡人泄露出去，程式會知悉，會問准該用戶是否批准其他陌生用戶加進聯絡名單。而且，若懷疑已被泄露給其他人，搜索ID和QR Code可以隨時修改。

賀漢華認為，這種設計的好處是用戶可以確保任何人透過OpusChat聯繫前，他可以先確認對方身分，避免受到不必要信息和來電滋擾。如果用戶覺得，他手機電話簿內的朋友都可信，他亦可以設定當這些朋友安裝OpusChat之後，自動接受被他們加入聯絡人名單。

另一方面，OpusChat的用戶可以將其聯絡人細分成多個社交圈子（最多10個），包括家人、朋友、工作等，用戶可以設定到每個社交圈子的權限略有不同。舉例說，家人發出的文字、語音信息和語音通話全部都接受；但部分社交圈子，可設定只接受文字信息。有需要的話，用戶可以按每一個聯絡人來設定其權限。

先確認對方防「白撞」 按社交圈設通訊權限

賀漢華表示，OpusChat要面向全世界，現時界面有繁簡中文、英文、日文4種選擇，但程式可以支援任何文字內容。不過，OpusChat暫時未能在內地軟件商店上架，但香港人和外國人在手機安裝OpusChat，在內地使用沒有問題。

雖然用了超過7年來開發，賀漢華不急於建立收入模式，因為他以前曾經在英國開設軟件公司，被大公司收購，當時已賺了一筆。另外，這類程式一定要先普及，才可以談收費。他相信，若市場接受OpusChat，就會找到收入模式，例如，可以為高要求的大公司提供性能更強的商業版，從而收費，「只要這個程式有貢獻，畀到用戶安全感，我唔信會無收入」。

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