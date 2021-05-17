Bill Hwang斬倉股 索羅斯接盤

【明報專訊】今年3月韓裔基金經理Bill Hwang旗下高槓桿基金遭斬倉，引發中概股小股災。而美國證交會最新季度披露顯示，金融大鱷索羅斯（George Soros）旗下基金現時持有多隻當時Archegos拋售的股份，包括ViacomCBS、百度、騰訊音樂等。彭博社昨日引述消息人士指出，索羅斯基金於Archegos事件前，並未持有上述股份，換言之大鱷是「爆煲」事件後才入場接盤。
「爆煲」事件後接盤 涉3.5億美元
根據索羅斯旗下基金Soros Fund Management於上周五（14日）提交的季度披露，該基金現時持有價值1.94億美元的ViacomCBS，7700萬美元的百度，4600萬美元的唯品會，以及3400萬美元的騰訊音樂，4股共涉3.51億美元。
根據同一披露，該基金於首季增持Amazon；減持數據公司Palantir，涉及1850萬股，價值4.35億美元。該基金投資總監Dawn Fitzpatrick於3月時接受彭博訪問時表示，當市場出現錯置時，將十分樂意適時加注，甚至是大幅加碼投資。
Archegos為曾任職老虎基金的Bill Hwang所創辦家族基金，投資風格是以巨額孖展重倉少量科技股，於今年市場波動時爆倉。
同時，有關事件亦連帶為其提供孖展的大行如瑞信、野村、大摩等遭受嚴重損失。