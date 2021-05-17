Bill Hwang斬倉股 索羅斯接盤

「爆煲」事件後接盤 涉3.5億美元

根據索羅斯旗下基金Soros Fund Management於上周五（14日）提交的季度披露，該基金現時持有價值1.94億美元的ViacomCBS，7700萬美元的百度，4600萬美元的唯品會，以及3400萬美元的騰訊音樂，4股共涉3.51億美元。

根據同一披露，該基金於首季增持Amazon；減持數據公司Palantir，涉及1850萬股，價值4.35億美元。該基金投資總監Dawn Fitzpatrick於3月時接受彭博訪問時表示，當市場出現錯置時，將十分樂意適時加注，甚至是大幅加碼投資。

Archegos為曾任職老虎基金的Bill Hwang所創辦家族基金，投資風格是以巨額孖展重倉少量科技股，於今年市場波動時爆倉。

同時，有關事件亦連帶為其提供孖展的大行如瑞信、野村、大摩等遭受嚴重損失。