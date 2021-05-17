渣打料Hibor未來一年維持低企

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑（圖）認為，隔晚美元拆息不會上升太多，加上港元強勢、中概股繼續來港上市，預期未來一年港元拆息會繼續低企，1個月拆息明年有機會回升至0.1至0.2厘水平，但不會高於0.25厘。

1個月拆息不會高於0.25厘

陳銘僑預期，聯儲局仍會在2023年才開始加息，料會上調0.5厘，如果通脹上升過急，聯儲局或需在明年提早考慮縮減買債。隨着通脹升溫，投資者續售美國10年國債，預期債息在今年下半年見1.7厘甚至2厘。人民幣則因為美元上升，料下半年回軟至6.5至6.6。

至於該行金融市場業務，陳銘僑表示去年市場波動，增加對沖需要，業務的收入有增長，不過今年利率波動而較難做對冲，將透過其他服務以保持增長。今年不同市場表現因疫情防控呈兩極化，中港企業客戶積極擴充業務，帶來外匯對冲、發債、貸款等需求，大灣區內收入年初至今按年有雙位數增長，希望未來5年皆保持以上增速。

此外，區內發債亦有所增加，今年首季日本除外的亞洲市場，整體G3債券（即美元、歐元和日圓計價）發行額為1094.26億美元，較去年同期增27.62%。不過印度疫情未受控，南亞和東南亞客戶則較保守。