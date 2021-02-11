卓佳：去年IPO市佔率增至五成 大型新股客明顯增加 冀進軍東盟

明報記者 馬迪帆

楊斌官指出，集團今年續有強勁IPO業務管線，年初至今120家已遞表的公司中，有51%為卓佳客戶。根據卓佳資料，去年集團經手新股中，每隻新股平均認購人數為2.5萬人。他表示，集團IPO業務優勢包括人才及科技，上市後仍可提供系列服務，例如去年便推出自家混合股東大會平台。他續指，集團收購計劃未有因疫情停滯，未來仍對涉及企業服務的科技頗感興趣。

參與港交所無紙化項目

港交所去年起推動新股無紙化，現時正醞釀線上服務平台FINI，屆時將可簡化新股結算周期至最短「T+1」。楊斌官表示，卓佳正於數個項目中參與港交所討論，包括FINI、無紙化IPO以及長遠無紙化證券市場（USM）等，卓佳已做好準備支援無紙化IPO，兩至三年後料可達成USM。被問及計劃會否令年長投資者不便，他亦坦言，本港散戶投資者基礎較廣，相信當局會考慮所有持份者意見，而卓佳則會在市場新規與服務投資者之間尋求平衡。

擴張稅務科技部門 去年起已招兵買馬

集團業務「百足咁多爪」，旗下信託、合規業務快速冒起，現時已貢獻約一成收入（見圖）。楊斌官指出，集團仍在高速擴張，部分在港正擴張的部門包括稅務、科技等，去年起已招兵買馬。他表示，卓佳稅務業務將主攻中型企業，相信比起傳統會計行，集團更能理解客戶需求。另一方面，卓佳亦看中東盟市場，希望可進軍當地提供企業服務。楊斌官表示，東南亞為重要成長市場，再加上早前東盟國家與中國等大國簽訂RCEP協定，相信會逐步有內地企業進駐，而卓佳則冀捕捉服務機會。

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