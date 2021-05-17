收入依賴控股股東關連項目

另一需要留意是集團收入相當依賴同系企業新希望集團及關連人士的「供應」。集團2019年前來自獨立第三方收入僅佔當年全年收入2.5%，其餘收入全數來自同系公司及關連人士。即使去年，來自第三方的收入佔比有所增加，但亦僅有10.7%。若以在管樓面面積計算，集團目前管理、由獨立第三方物業開發商開發的5個物業項目，面積為1100萬平方米，佔總在管樓面面積只有11%。

再者，來自獨立第三方的平均物業管理費每月每平米1.99元，與新希望集團物業的3.41元，或控股股東關連人之物業的10.9元有較大差距。集團解釋若干第三方物業有如地鐵設施、交通導向型開發項目，其公共服務性質導致管理費收入水平偏低。集團相當依賴控股股東關連收益，正面看，能帶來有穩定收入，惟另一方面，亦大大限制了其發展空間。

目前市場上物管股的選擇相當多。截至去年底，有36家物管股在港掛牌，加上投資者喜好傾向大型物管股，新希望服務要突圍而出的確有一定難度。

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