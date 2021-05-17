撰文 盧嘉偉

新希望服務是次來港招股集資最多9.4億元，以上限價計市值37.6億元。發售結構方面，上市後未計超額配售，控股股東劉永好家族大約持股68.1%；至於6名基石投資者，包括貝殼找房（BEKE）、小米（1810）、復星國際（0656）等等，按招股中間價計算，上市後持股共佔10.9%，亦相當於是次全球公開發售股份的45.1%，反映貨源較為集中。但要留意，集團去年曾作上市前融資，引入一名叫Cui Donghong（拼音）的股東，當時其入股每股成本價僅約0.15元，上市後持股比重相當於2.25%。與其他基石投資者一樣、該批股份同樣設有上市後6個月禁售期。

新希望服務去年收入錄得54.6%增長，至5.88億（人民幣，下同），股東應佔溢利去年亦按年急升71.6%至1.098億元。盈收快速上升，主要得益於集團同系企業新希望集團以控股股東關連人士提供穩定房產物業供應，交託予集團管理；另外，集團的另一優勢，在於管理產業種類較為多元化。截至去年底，集團在管樓面面積當中，住宅與非住宅佔比分別為59.3%及40.7%。

物業多元化 收入分佈平均

與物業多元化相輔相成的，是收入分佈亦較平均，意味不單純依賴物業管理費收入。以去年物業管理業務收入佔比僅32.3%、來自非物業增值業務（如交付前維修、保養服務）、商業運營（招租、租務管理及推銷刷務），以及民生服務（如線上線下零售、餐飲服務）的收入佔比分別為28.6%、19.2%及19.9%。

收入多元化帶來的直接得益，是拉升整體毛利率。事關非物業管理的增值業務，毛利率一向較高。以商業運營為例，去年毛利率為54.8%，較物業管理業務的31.2%高出23.6個百分點。故集團整體毛利率去年達42.1%，屬行業當中較高者，與此比較，如行業龍頭的碧桂園服務（6098）去年整體毛利率為34%。

增值業務拉高整體毛利率

盈收增長雖快，但集團規模仍屬較小型。按億翰智庫發布的2020中國物業企業綜合實力百強，集團雖排名第39位。（有關排名參考指標包括管理規模、經營績效、服務品質、社會責任等多方面）但若按總收益計算，集團去年在中國物業企業綜合實力百強中的市場份額僅約為0.26%。截至最後可行日期，集團在管面積即使增至1140萬平方米，與本港掛牌的物管股比較仍屬「迷你」（見圖）。規模較相近的或有時代鄰里（9928）可作比較。

[新股巡禮]