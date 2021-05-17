景順黃嘉誠：聯儲局容忍通脹 料不急於加息

黃嘉誠稱，去年3月疫情在當地大爆發後，美英歐日等發達國家央行均快速行動，除了將息率降至接近零水平，亦重啟/加碼量寬（QE）印鈔救市，因此其資產負債表規模現時與去年初比較均有明顯升幅，帶動全球股票及高息債等風險資產價格至今有可觀升幅，「舉例說，原先只有10元在市場流動，突然間增至15元，既然有這麼多廉價的資金在體系裏面，資產價格肯定是要上升的；從另一角度看，若你揸現金不揸資產，將來通脹升溫時，你便要為此付出代價」。

不過，隨着美國疫苗接種進度理想，有利經濟重啟，加上拜登1月上任總統後連番推出財政刺激措施，除了可望推動經濟增長加快外，亦令市場對通脹預期升溫，10年期國債孳息率由去年底收報的0.9132厘急升至上周五收報1.6284厘；而且根據衍生工具價格反映，聯邦基金利率中位數將由目前的0.125厘，預料會在兩年及三年後分別增加0.38厘及0.99厘，也就是說，市場預期聯儲局在2023年將開始連番加息。

美長債息反映經濟增長預期 短期料波動

黃嘉誠分析，美國聯儲局將致力於維持實質負利率（即聯邦基金利率減通脹率為負數），以減低政府巨額負債的壓力；而參考聯儲局前主席伯南克在2013年表明收水後至2015年12月始首次加息，現任主席鮑威爾早前表示連想也沒有想過要收水，故他相信當局今次也會謀定而後動，可見將來也不會急於加息，「聯儲局需要等到有充分理據才會加息，因為它一旦加息，便不會只加息一次，而是在一段時間內加息多次，前提是經濟是可承受加息，可保增長；所以我覺得即使拜登推出的經濟刺激措施會令通脹短期超標，聯儲局仍會很有耐性」。

另外，值得注意的是，由於與去年底比較，目前美國較短年期（2年或以下）國債孳息率下跌，較長年期（3年或以上）國債孳息率上升，因此孳息率曲線已變得陡斜（見圖1）。

黃嘉誠分析，短期國債孳息率主要反映市場對明年及後年的加息預期，換言之，市場對聯儲局在未來兩年繼續維持低利率仍有信心；長年期利率則主要由長期經濟增長率來決定，提高美國經濟長期增長率正正是拜登政府的目標。他預期，美國10年期國債孳息近日升上1.6厘後，短期將呈現好淡角力、比較波動，像玩扯大纜遊戲一樣（Playing a tug-of-war game）。

印度巴西日本疫情反彈 或影響全球供應鏈東奧

疫情方面，黃嘉誠表示，雖然今年美國及英國隨着疫苗廣泛接種令疫情受控，惟印度及巴西等新興市場國家，以及屬發達國家的日本近月疫情均出現反彈，為市場帶來一些不確定，例如全球供應鏈將如何受影響，以及東京奧運能否如期舉行等，均為風險資產帶來一些壓力。

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