東方匯理財富管理：德換總理中歐重啟談判 中資股本季尾料回升

明報記者 葉創成

《Money Monday》封面故事近年專訪的多名專家均表示，雖然中美兩國關係在可見將來料難以明顯好轉，惟中國若能與其他國家加強經貿關係及促進相互投資，對中國經濟及中資股均屬正面，例如中國去年11月與日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟10國簽訂區域全面經濟伙伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）後、去年12月30日再與歐盟完成長達7年的《中歐全面投資協定》 談判，曾帶動港股今年初出現強勁升浪；惟歐盟委員會執行副主席Valdis Dombrovskis前周三表示，由於中歐上月就新疆議題互相實施制裁後關係轉差，歐盟已暫緩交由議會審議批准《中歐全面投資協定》，拖累過去一個多星期恒指延續跌浪（見圖1）。

歐盟第一大經濟體德國多年來一直是《中歐全面投資協定》 主導者，東方匯理財富管理Davis Hall上周接受訪問分析，即使默克爾在2005年出任德國總理以來有很好的表現，但她像其他政治人物一樣總會有退休的一天，而這預期會在今年9月大選後出現，並且估計現正崛起的綠黨黨魁貝爾博克將擊敗默克爾所屬的基督教民主聯盟黨魁拉舍特（Armin Laschet），出任新一屆德國總理。

貝爾博克料任德總理 近月對華言論強硬

貝爾博克出生於1980年12月，屬「80後」，現僅40歲，9月很大機會勝選，成為德國史上最年輕的總理，她亦屬對華鷹派，曾指中國跟德國或歐洲的關係屬「專制勢力對自由民主政體」的「制度競爭」。

Hall分析，貝爾博克這位德國總理熱門繼任人在國際外交上屬新手，她近日在競選時發表不少對中國強硬的言論；今年第四季市場的一大變數是，不論是由貝爾博克或拉舍特所組成的新內閣，如何帶領德國與屬最大貿易伙伴的中國開展談判，尤其是考慮到《中歐全面投資協定》是涉及多國政府並可為經濟帶來龐大增長潛力的協議，現時選舉前的強硬言辭與中國談判時料會緩和。

值得注意的是，美匯指數本季以來再展跌浪，上周收報90.321，累積下跌3.12%，相對應的是歐元轉強，歐元兌美元上周收報1.2141，期內升值3.5%（見圖2），Hall繼續看好歐元匯價，指未來多月歐盟最大經濟體德國將繼續迎來多項利好消息。

多項因素利好 歐元料升浪未完

Hall解釋，德國憲法法庭上月通過發行歐盟共同債券後，該新政現正等待柏林政府拍板；隨着疫苗接種步伐加快，將會為今年夏天稍後時間經濟重啟及復蘇帶來希望；而且屬保守派的現任總理默克爾退任後，預料會由綠黨黨魁貝爾博克接任，這將令德國政府重新設定支持歐盟經濟增長的議程及政策，當中包括推行財政刺激。Hall續說，另一對歐元有利的因素是，歐盟在不久的將來會就推行經濟刺激措施發行新一批債券，預料會吸引主權基金認購引領資金流入。

作為比較，Hall看淡美匯前景，預期美元不止會兌歐元貶值、兌亞洲貨幣也會受壓。Hall解釋，美國消費物價指數（CPI）上月增長4.2%後，本月及下月仍然會繼續處於高位，加上不少商品價格近月升勢強勁，均會令美國10年期國債孳息率趨升，由於聯儲局就此採取鴿派立場，這其實貶低了美元作為法定貨幣的地位，結果是引發市場對資產的龐大需求，以此作為對冲通脹的工具。

雙赤通脹壓力大 美匯料反覆回落

Hall表示，由於美國經濟在緊接而來的數個月將會運行得像夏天般火熱，不能夠排除10年期國債孳息率會進一步向上，雖然聯儲局目前主要關注美國因為疫情失去的工作職位何時恢復、工人時薪變化及勞工參與率等，該局主席鮑威爾亦視目前的高通脹屬暫時；但Hall認為，一個值得思考的問題是，若美國通脹在目前高位出乎意料地運行更長時間，聯儲局會否改變現時寬鬆的貨幣政策呢？

Hall表示，該行所預測的基準情境是，美國目前貿赤及財赤「雙赤」高企，也會壓抑美匯表現，「我們預期美元將會慢慢轉弱，尤其是相對一些貿易帳有盈餘、政府財政穩健及經濟穩定增長的亞洲經濟體的貨幣」。

美股料延續升浪

正如Hall在上文分析，聯儲局料長期容許實質負利率，令資金湧入可對冲通脹的資產，美股過去一年便因此表現強勁；Hall的同事、東方匯理財富管理股票產業顧問Ryan Landolt認為，由於美國現仍處於經濟復蘇初期，考慮到當地疫苗廣泛接種令限制放寬、消費者財務情况強勁，以及持續的財政刺激，跟着公布的經濟數據仍會理想，支持股市延續升浪。

中資股方面，東方匯理財富管理股票產業顧問趙穎妍指出，雖然過去10年第二季相關股市指數多數下跌，跟着在下半年錄得升幅，看來存在所謂的「季節模式」（seasonal pattern）；惟由於今年中資股早於2月中已見頂回落，假如通脹預期、疫情個案及地緣政治風險未有明顯升溫，市况在本季稍後時間將有所改善。

[封面故事]