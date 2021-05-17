京東物流入場費4380元

【明報專訊】京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日開始招股，據報每手入場費4379.69元，若計入超額配售權，京東物流集資額將介乎239.8億至264.1億元，相當於公司估值約2398億至2641億元。若京東物流可落實最少2400億元的估值，規模將超越另一大內地物流巨頭中通快遞（2057）。按集資額計，京東物流亦有望成為今年第二大新股，僅次於年初上市、集資420億元的快手（1024）。