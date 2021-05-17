京東物流入場費4380元

【明報專訊】京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日開始招股，據報每手入場費4379.69元，若計入超額配售權，京東物流集資額將介乎239.8億至264.1億元，相當於公司估值約2398億至2641億元。若京東物流可落實最少2400億元的估值，規模將超越另一大內地物流巨頭中通快遞（2057）。按集資額計，京東物流亦有望成為今年第二大新股，僅次於年初上市、集資420億元的快手（1024）。
外電上周報道指出，京東物流本次吸引7名基石投資者，共認購15億美元股份，包括軟銀願景基金、淡馬錫、黑石集團、Tiger Global、中國誠通控股集團有限公司、Matthews Asia，以及橡樹資本（Oaktree Capital）。
諾威健康申上市 去年扭虧為盈
另外，生科股諾威健康昨日向港交所遞表申請上市，保薦人為高盛、瑞銀（UBS）。公司主營合約研究組織（CRO），該公司提供服務覆蓋臨牀前至上市後。按去年收入計，公司為亞太區最大生物技術CRO機構。去年收入約有45%來自澳洲及新西蘭，約三成收入來自大中華區。公司去年扭虧為盈，錄得670萬美元純利，2019年則錄得410萬美元淨虧損。公司今年1月引入一輪上市前投資，投資者包括新加坡主權公司GIC、美國NGO凱撒基金會醫院，以及紅杉資本。