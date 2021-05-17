熒德三代消防緣 見證生產線進化

受嚴父教導 潘正強「太子爺」做學徒

「父親年輕時參加過抗日戰爭，來到香港做過消防員，50歲才創業，可說是半途出家」，在記憶中，父親是個家教嚴格的人，雖然當時自己也算是「太子爺」，但父親仍要他從學徒做起。 後來潘正强去加拿大念書及工作，有一天收到父親電話，說自己老了，想他回去幫手，於是便返回公司，並在1991年全權接手生意。

作為一間從事消防系統業務的公司，潘正强說對比父輩一代，「以前是產品靠人手，生意靠朋友」，現在行業已規範，也可以參與政府項目招標，訂單來源豐富。但說到產品，潘正强倒有點勞氣，因為傳統製作流程是先把材料運到地盤，再由工人現場按尺寸切割加工，這種操作令材料虛耗嚴重。此外地盤有林林總總建築材料，「工人如果一時間找不到，是不會浪費時間找而是直接再落訂，令材料成本十分高」。

預製工場助成本減一成 現交兒子接管

熒德上市時曾表明，會將其中20%集資所得用於發展預製工場，這正是潘正强解決材料虛耗的方法，在工場把產品先完成加工才送往地盤，工人如砌積木般直接裝嵌。去年預製工場完全運作，立即將成本節省8%至12%，對公司毛利起很大作用。現時預製工場由潘正强兒子「打骰」，和當年父親對自己一樣，潘正强亦要求兒子在公司從低做起，至於會否也想兒子接手家族生意。「看他意願吧」，潘正强笑道。

熒德明年將迎來50周年誌慶，會否以轉主板作為周年大禮，「會以轉主板為目標，個人當然希望愈快愈好」，潘正强笑道。

明報記者 陳子凌

[專訪]