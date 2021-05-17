熒德三代消防緣 見證生產線進化

【明報專訊】創業難，守業更難，這是熒德控股（8535）主席兼行政總裁潘正强當年從父親潘華手中接手消防系統生意時感到的挑戰，不過隨着客戶增加，於2018年又在GEM板上市，公司的發展令潘正强亦能自豪地說：「對先父有交代」。再者，潘正强的兒子亦已加入公司打理預製工場，在傳承之間，潘氏三代與消防可說結下不解之緣。
受嚴父教導 潘正強「太子爺」做學徒
「父親年輕時參加過抗日戰爭，來到香港做過消防員，50歲才創業，可說是半途出家」，在記憶中，父親是個家教嚴格的人，雖然當時自己也算是「太子爺」，但父親仍要他從學徒做起。 後來潘正强去加拿大念書及工作，有一天收到父親電話，說自己老了，想他回去幫手，於是便返回公司，並在1991年全權接手生意。
作為一間從事消防系統業務的公司，潘正强說對比父輩一代，「以前是產品靠人手，生意靠朋友」，現在行業已規範，也可以參與政府項目招標，訂單來源豐富。但說到產品，潘正强倒有點勞氣，因為傳統製作流程是先把材料運到地盤，再由工人現場按尺寸切割加工，這種操作令材料虛耗嚴重。此外地盤有林林總總建築材料，「工人如果一時間找不到，是不會浪費時間找而是直接再落訂，令材料成本十分高」。
預製工場助成本減一成 現交兒子接管
熒德上市時曾表明，會將其中20%集資所得用於發展預製工場，這正是潘正强解決材料虛耗的方法，在工場把產品先完成加工才送往地盤，工人如砌積木般直接裝嵌。去年預製工場完全運作，立即將成本節省8%至12%，對公司毛利起很大作用。現時預製工場由潘正强兒子「打骰」，和當年父親對自己一樣，潘正强亦要求兒子在公司從低做起，至於會否也想兒子接手家族生意。「看他意願吧」，潘正强笑道。
熒德明年將迎來50周年誌慶，會否以轉主板作為周年大禮，「會以轉主板為目標，個人當然希望愈快愈好」，潘正强笑道。