周四揭盅 陳茂波預告失業率顯著下降

陳茂波表示，香港GDP結束持續六季的收縮，失業率亦由早前7.2%的歷史高位回落到6.8%，隨着近期經濟及疫情持續改善，最新失業率及就業不足率將顯著下降。不過就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，很大程度視乎疫情是否進一步有效受控。

擬發綠色零售債券 供市民認購

他又稱，今年預算案提出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」上周正式啟動，資助範圍包括一般債券發行費用和外部獨立評審費用，受業界普遍歡迎。預算案亦擴大「政府綠色債券計劃」規模，借款上限提升一倍至2000億元，未來5年可因應市場情况，再發行合共約1755億元等值的綠色債券。他表示，增發綠債有更大的空間擴大發行幣種、項目種類和發行渠道，有見社會對綠色金融興趣漸濃，政府亦計劃發行綠色零售債券，讓市民直接參與綠色金融。他表示，發行綠債募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具有環境效益和推動可持續發展的工務工程提供穩定資金來源，確保工程項目不因其他公共財政考慮受阻延，協助香港如期向碳中和的目標邁進。