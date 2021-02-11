周大福「雙MD」攻內地 擬3年開2500店 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」 決心拓次級城市

明報記者 方楚茵、蕭嘉聰

在周大福內人人皆叫陳世昌做「昌哥」，他加入周大福近36年，由前線銷售做起，到成為首批派駐內地員工，至今變成周大福內地的舵手（見另文）。「一步一艱辛」，昌哥直言，集團在內地從零走到4500間分店，外間亦用「奇蹟」來形容。周大福上市後雖曾經歷瓶頸，開店速度放慢，但他與友人傾談時發現，內地市場一直不乏想加盟周大福的商家，只因以往加盟門檻較高，且聚焦一二線城市，令擴張空間有限。

內地團隊獨立營運 決策更快速

他提到，特意有一年新年不回港，「跟住朋友去農村、鄉鎮考察，發現好少人識我哋（周大福）」，縱然周大福在一二線城市的覆蓋率高達八成以上，但在次級城市只得百分之十幾，影響力非常低，甚至有不少人以為與周大福「差不多名字的先係正牌」，周大福卻是「抄人」。

此事間接令他決心發展次級城市，「我要話畀人聽，我哋先係周大福，我哋會嚟㗎啦」。但他直言，作為管理層難以長時間留在這些城市開拓市場，所以於2019年推出「省代（省級代理）」制度，招募有實力、影響力的代理。集團對「省代」的要求亦非只限於資金，更看重對方的人脈、專注度、影響力及人才團隊，是否能補足周大福在這些城市的不足，幫助周大福「借力打力」開拓及深入市場。

招募省級代理 「借力打力」深入市場

周大福驗證了「省代」發展模式，集團在第一年先自行開設152間分店，首年已幾乎可收支平衡。而「省代」亦非只是代理角色，更要真金白銀投資開設約45%所承諾的分店數目，令加盟商對計劃更有信心。

他說，第一期原只想小試牛刀於4省推出，最終「一個省有六七個財團去爭」，「省代」計劃在兩年內於23個省推出，亦成為未來3年集團增店至7000間的信心基礎。

陳世昌解釋，未來3年這批地區將肩負貢獻1200至1500間新開分店，原有發展地區變相只需增開1000間店，按集團現有內地10個分區，每個區只需3年開100間，自然壓力大減，為周大福帶來更多前進動力。

[專訪]