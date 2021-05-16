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2021年5月16日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
舖王鄧成波逝世 高峰擁逾200工商舖 去年爆疫周轉難 放售逾百億元物業
學徒出身炒舖致富 改造旺電代表作
五子涉足地產零售餐飲 孻子被視為接班人
通脹預期降溫 美股全周跌幅收窄
美維權基金對阿里巴巴投資分歧
晉環第三輪售出120伙
玉米漲價骨牌效應 推升食品汽油 乾旱失收供不應求 加劇通脹憂慮
供應追不上需求 美爆發「雞翼荒」
建材短缺商品漲價 間接推高住屋成本
許繹彬：全球疫後重建經濟 資源股看俏
銀離子抗菌貼膜 以耐用招徠
內地貿易強勢 恐近尾聲
內地貿易強勢 恐近尾聲
【明報專訊】內地貿易再現高增長，但強勢恐難長久維持。據官方統計，4月當月進出口3.15萬億元(人民幣，下同)，為月度歷史第二高值，按年增長26.6%，比2019年同期增長25.2%。
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