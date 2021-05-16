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馮其十 神州新形勢

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內地貿易強勢 恐近尾聲

【明報專訊】內地貿易再現高增長，但強勢恐難長久維持。據官方統計，4月當月進出口3.15萬億元(人民幣，下同)，為月度歷史第二高值，按年增長26.6%，比2019年同期增長25.2%。

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