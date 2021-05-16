銀離子抗菌貼膜 以耐用招徠

VBF稱，「納米固態銀離子抗菌貼膜」可以照常清潔，一般稀釋的梘水、清潔劑、酒精、漂白水都不會影響其抗菌功效，只要不使用強鹼性或強酸性的清潔劑，以及避免用硬物刮它的表面，就非常耐用。若貼在桌面和櫃位，可以使用6個月才更換；小心使用的話，更可以超過一年。若貼在隔板上，更可以使用兩年。若貼在玻璃門上，亦可以使用3至6個月。

黃大仙籤筒也使用

據悉，VBF透過與代理商天比廣告合作，近幾個月吸引了不少商場、商廈、辦公室、醫務所、幼稚園等使用其「納米固態銀離子抗菌貼膜」。黃大仙嗇色園的辦公室和超過250個竹籤筒（圖1），亦在今年初貼上這種抗菌貼膜。

VBF表示，如果商戶只是簡單地貼於門柄或玻璃門，可以在price.com.hk購買，每套10片售價200多元，每片面積150×250毫米。若商戶需要訂製服務，包括度尺、印上公司商標、上門安裝等，則可以聯絡天比廣告。

明報記者 薛偉傑

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