建材短缺商品漲價 間接推高住屋成本

【明報專訊】大宗商品普遍漲價，也導致美國住宅供應短缺的問題惡化。疫情期間的低利率環境，催生大量置業、換樓需求，導致現樓供不應求。房地美（Freddie Mac）的數據顯示，截至去年第四季，全美面臨380萬套住房短缺。根據全美房地產經紀人協會（NAR）的數據，美國今年首季的住宅價格中位數按年升16.2%至31.92萬美元，升幅是1989年有紀錄以來最大。要增加住宅供應，最直接的辦法是增加新屋的興建量。不過當前用來建造房屋的木材匱乏、價格急升，導致建屋成本飛漲，無助降低住宅價格。
疫情爆發以來 木材價格漲308％
疫情爆發後，防疫措施影響了伐木業的運作，令木材供應大降。同時，疫情期間長期留在家中的美國人，大量採購用於裝修家居的木材，令庫存大減。根據木材行業貿易刊物《Random Lengths》的數據，自疫情爆發以來，木材價格上漲308％，每千板英尺（每板英尺相當於1英尺長、闊、厚的木材體積）木材價格達到1459美元創新高，限制了中、低價的住宅興建。非牟利的小型廉價房屋開發商Parsons Avenue Redevelopment Corporation稱，原計劃今夏在俄亥俄州首府哥倫布興建住宅項目，但受木材價格影響，這計劃可能被擱置。該公司稱，木材價格為這建築項目增加了20萬美元的成本，令整體建築成本增加10％，由於這是廉價房屋項目，因此不能將這成本轉嫁消費者。