建材短缺商品漲價 間接推高住屋成本

疫情爆發以來 木材價格漲308％

疫情爆發後，防疫措施影響了伐木業的運作，令木材供應大降。同時，疫情期間長期留在家中的美國人，大量採購用於裝修家居的木材，令庫存大減。根據木材行業貿易刊物《Random Lengths》的數據，自疫情爆發以來，木材價格上漲308％，每千板英尺（每板英尺相當於1英尺長、闊、厚的木材體積）木材價格達到1459美元創新高，限制了中、低價的住宅興建。非牟利的小型廉價房屋開發商Parsons Avenue Redevelopment Corporation稱，原計劃今夏在俄亥俄州首府哥倫布興建住宅項目，但受木材價格影響，這計劃可能被擱置。該公司稱，木材價格為這建築項目增加了20萬美元的成本，令整體建築成本增加10％，由於這是廉價房屋項目，因此不能將這成本轉嫁消費者。

[企業地球村]