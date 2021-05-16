供應追不上需求 美爆發「雞翼荒」

美國佛州的食品供應商Cheney Brothers稱，雞翼是搶手貨，現在沒有貨源。該公司表示，一隻雞由雞蛋孵化至成長及屠宰需時，當美國各州經濟活動重啟，食品加工商的供應追不上需求，料短缺情况將持續多周。

美國快餐業近年掀起的雞肉漢堡大戰，麥當勞、Popeyes、Wendy's等近年引入新的雞肉產品，加劇了雞肉的需求。除了雞翼以外，雞的其他部位也供應緊張，促使肯德基（KFC）在上月要求美國分店在網上菜單撤下雞柳和辣雞菜式。

KFC要求美分店撤雞菜式

餐廳的「爆買」行動，令雞肉供應商賺個盆滿缽滿。美國主要的雞肉供應商Pilgrim's Pride，首季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達2.5億美元，按年增長53.4%。該公司預期，美國的烤肉季節將至，雞肉需求將繼續旺盛。

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