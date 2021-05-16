玉米漲價骨牌效應 推升食品汽油 乾旱失收供不應求 加劇通脹憂慮

資料來源：華爾街日報、福布斯

玉米今年迄今已漲價約50%，在本月初每蒲式耳的價格曾觸及7.75美元，是2012年以來的高位。玉米價格攀升影響廣泛，因為玉米除了可製造玉米片、玉米糖漿及可樂，也可用來釀製波本威士忌（bourbon），更是豬、牛、雞等農場牲口的主要飼料；最重要的是，美國約40%的玉米用於製造乙醇汽油。

當前玉米的產量面臨一些限制。南美的玉米種植區出現乾旱，巴西預計，今年種植的第二造玉米收成較差，將減少玉米出口。在阿根廷，巴拉那河（Parana River）水位太低，船舶滿載後無法從種植區駛向大西洋航道。同時，全球對玉米的需球旺盛，例如中國正大舉買入美國玉米，作為豬的飼料，而中國增加美國玉米進口，某程度是要履行中美貿易協議。

上月農產品未平倉合約 3150億美元破紀錄

在美國市場，經濟活動重啟，意味更多人出門，導致以玉米製造的乙醇汽油需求增加。近期多了投資者押注於大宗商品。摩通的數據顯示，上月農產品期貨未平倉合約總值達到破紀錄的3150億美元。芝加哥商品交易所（CME）本月起放寬穀物期貨的價格漲跌限制。玉米期貨價格漲、跌停板的規定，由以往升跌25美仙，改為40美仙。

馬丁基金管理公司（Martin Fund Management）投資總監馬丁（David Martin）稱，去年秋季開始押注玉米漲價，目前透過衍生品交易，希望推動玉米價格繼續攀升。他估計，如果天氣不太好，玉米供應將嚴重短缺。根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，押注玉米價格上漲的期貨合約，與押注跌價的合約比例，達到17：1。分析師和交易商指出，即將到期的玉米期貨，價格遠高於今年稍後才到期的期貨，這情况不尋常，反映市場當前的供應不足。

農戶囤貨 供應更緊張

高盛商品研究主管柯里（Jeffrey Currie）表示，美國農民不願賣出玉米，以期獲得更高的價格。標普全球普氏（S&P Global Platts）的分析指出，部分農民希望彌補去年疫情期間低價銷售所造成的損失。另有部分農民則因為中美貿易戰期間，領到美國政府的補貼，毋須急於出貨。

艾奧瓦州種植玉米和大豆的農民埃勒斯（Nick Ehlers）稱，近期的收成幾乎沒有拿去賣，希望坐等漲價。不過部分分析指出，雖然現時市場供應很少，但農民囤積的農作物最終也會流入市場。芝加哥的Daniels Trading大宗商品經紀特納（Craig Turner）稱，當前的價格，意味農民或任何囤積穀物的人應現時沽貨。

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