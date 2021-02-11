晉環第三輪售出120伙

維港滙I一周沽3伙海景戶

除晉環外，昨日尚有多個新盤貨尾推售，全日共錄得約165宗一手成交，由信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，最新售出一伙海景戶，為1座21樓B室，實用面積948方呎，3房連套房及儲物室，成交價3147萬元，實呎近33,196元。連同上述單位，項目在過去一周共售出3伙海景戶，套現約1.28億元。

另新世界（0017）旗下已屆現樓的元朗瑧頤，昨日售出一伙，為1樓A1室，屬實用面積577方呎3房戶，向南望山景，成交價939.2萬元，實呎16,277元。發展商指，項目自2019年6月開售至今，經過近2年的銷售，全盤已售罄，共套現逾18億元。

映灣園2房零議價易手

呎價創屋苑次高

多個新盤熱賣，準買家信心增強，願以高價入市。早前有外傭確診變種病毒株個案的東涌映灣園，未因疫情而打擊二手買賣，新近更錄得高價成交。市場消息指，映灣園2座中層C室，實用面積496方呎，2房戶望開揚景致，原業主上月底以700萬元放售，近日零議價後易手，實呎14,113元，成交呎價創屋苑次高紀錄。原業主則於2012年4月以350萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利350萬元，期內升值1倍。