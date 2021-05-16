美維權基金對阿里巴巴投資分歧

根據一份文件，由Scott Ferguson執掌的Third Point LLC新買入了阿里巴巴60.5萬股，是該基金截至今年首季的最大持股之一。

Third Point掃60.5萬股 基金最重倉

另一方面，由Dan Loeb執掌的Third Point則出清了阿里巴巴倉位，賣出140萬股。該基金自去年第二季以來一直持有阿里巴巴股票。

維權對沖基金的一大特色，是會選擇可以「維權」之名要求提高股東回報的投資對象，其中較受港人熟悉的包括Paul Singer旗下的對沖基金Elliott Capital與東亞銀行（0023）一役。Elliott自2014年入股東亞後，一直要求李國寶家族出售資產，直至東亞去年宣布全面檢討資產業務，才罕有獲得Elliott支持。

今年初英國《金融時報》報道，Elliott將關閉已營運15年的香港辦事處，並將香港業務轉移至東京的亞洲總部。