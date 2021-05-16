通脹預期降溫 美股全周跌幅收窄

儲局官員表明暫不收水

隨著美聯儲局官員近日接連發言，表明不會於短期內收緊貨幣政策，華爾街對通脹擔憂情緒逐漸減弱。有恐慌指數之稱的標普500波動率指數（VIX）在市場轉趨冷靜下，急降18.7%至18.81，回落對上一周水平。

美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）接受外媒訪問時表示，聯儲局的政策目前處於良好狀態，隨著經濟重啟，未來的數據將表現不穩定。她又預計，美國今年的通脹率將達2%以上，但相信未來通脹率將回落，對整體經濟前景感樂觀。

個股方面，雖然科技股累計全周表現最差，但主要科技股「FAANG」周五皆升，facebook（美：FB）收升3.5%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）升2.21%，亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）升近2%，Netflix（美：NFLX）升1.38%。

騰訊美團ADR升 阿里逆市跌

港股ADR比例指數報28,252點，升224點或0.8%。香港科技股ADR方面，騰訊（0700）ADR升2.02%，折合港元報594.76元；美團（3690）升1.58%，折合港元報247.86元；阿里巴巴（9988）則跌0.58%。