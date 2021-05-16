學徒出身炒舖致富 改造旺電代表作

擅長改造商場 提升物業價值

及至1970年代初，波叔與友人於觀塘合資開酒樓，因經常接觸附近商舖消息，久而久之便開始炒賣舖位，結果一炒便是數十年，曾持有及炒賣的商舖物業多不勝數，在行內享有「舖王」美譽。

波叔十分擅長將商舖改頭換面，從而提升物業價值和租金。最為人津津樂道的，是在1991年以6000萬元購入旺角的豪門酒樓，其後重新改裝物業，變為3層高的旺角電腦中心（簡稱旺電），旺電於1991年12月開業，高峰期每月租金收入280萬元，回報率達8.5厘，是波叔當年收租最多、回報率最高的物業。

但波叔的舖王之路並非一帆風順，1997年曾計劃把當時市值逾70億元的物業上市，但金融風暴摧毀樓市，令波叔不但上市計劃觸礁，更要將多項商舖交易撻訂或踢契以降損失。最後雖逃過一劫，但波叔到2004年還拖欠花旗銀行約40億元按揭貸款，至2004年趁市況向好出售手上包括旺電等幾乎所有物業才還清債務。

97金融風暴摧毀上市計劃

上市夢成空的波叔曾揚言收山，不過2009年政府提出活化工廈政策，靜極思動的他轉戰工廈，其中包括2014年將觀塘興業街4號工廈活化成全幢商舖項目THE WAVE並轉售。

除了工廈商舖，波叔近年投資領域亦愈來愈廣，尤其將家族生意逐步交給孻子鄧耀昇管理後，先後進軍餐飲、養老等行業。