舖王鄧成波逝世 高峰擁逾200工商舖 去年爆疫周轉難 放售逾百億元物業

明報記者 甘潔瑩

鄧成波離世的消息頗為突然，他與鄧耀昇兩個月前才接受媒體訪問，談到財困時還滿有信心表示「力爭谷底反彈」，但鄧氏家族昨日發表聲明，指鄧成波前日在一眾家人陪伴下於養和醫院安詳辭世，享年88歲，但未有說明辭世原因。

福布斯中國香港富豪排行19

坐擁370.5億元身家

聲明指，鄧成波一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。他的家人將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。聲明又提到，感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧，有關喪禮安排詳情將適時公布。

鄧成波活躍本港物業市場逾40年，但為人極其低調，高峰期在香港持有逾200項工商舖物業，據2021年福布斯中國香港富豪榜，他排名19位，身家有47.5億元美元，折合約370.5億港元。

近年退居幕後 培育孻仔接班

近年鄧成波退居幕後，銳意培育鄧耀昇作接班人，鄧耀昇成立陞域集團從事地產投資，又同步開拓酒店業、銀齡生意，包括2017年以約12億元購入屯門「龍牀盤」菁雋，原意發展為高端長者屋，及後作住宅發售。此外，鄧耀昇亦入主易通訊（8031）及松齡護老（1989）兩家上市公司，又買下鴻星酒家，欲與原已持有的東海酒家組成飲食集團，還有意將酒店業務上市，家族業務數年間急速擴張。

去年新冠疫情來襲，重創零售、餐飲及旅遊業，鄧成波父子生意擴張戛然而止，資金周轉始見困難，例如去年2月入主松齡護老的7.7億元原來遲遲未找清「尾數」，致今年1月被賣方入稟追討約2.65億元，到今年3月才公布還清。

先沽核心區物業 再減持二線舖

為解決資金周轉，去年下半年起鄧成波開始接連放售物業套現。起初先沽出核心區貴重物業，及至今年亦出售二線商舖及工廈物業，放售物業價值高逾100億元，部分需要蝕讓離場（見表）。鄧氏離世前不足一周，更委託代理放售九龍城聯合道一籃子物業，包括聯合道18號長者服務式住宅蔚盈軒，合共市值約25億元。