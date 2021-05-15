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2021年5月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
首季GDP上修至7.9% 全年預測不變 政府：復蘇不均疫情未明朗 擺脫衰退仍有距離
私人消費復蘇慢 旅遊氣泡暫幫助不大
銀公：信貸資料庫招標 3機構入圍
研究跨境理財通細則 拓發展空間
港三大指數連跌3周 科指全周挫5%
京東物流傳下周一招股 集資最多273億
AEON月租近120萬進駐旺角家樂坊
友邦新業務價值飈19% 首季績佳股價升6% 大行看好增長加速
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金斯瑞引入高瓴資本 復牌最高彈23%
8部委約談美團滴滴等 料涉網約車抽成過高
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敏華全年純利升18% 末期息增逾三成
疫情緩和 Disney+訂戶增長放慢 迪士尼股價早段挫逾4%
美放寬防疫 三大指數續揚
馬斯克稱狗狗幣可替代比特幣 價格即漲30％
新地天水圍商業地補價20億 破新界紀錄 50萬呎商場連35萬呎商廈 料成新界版apm
港大擲近2.9億 掃荔枝角道商廈19伙
大圍海福花園2房730萬破頂
CCL三大指數連升4周 一年首見
利‧晴灣23明開售117伙 收2448票超額20倍
陸振球：逆巿投地的致勝之道
周末睇樓好去處
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會所基座配套足 鄰近地標商場朗豪坊
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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