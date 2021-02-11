利‧晴灣23明開售117伙 收2448票超額20倍

本木擬加價推39伙現樓餘貨

據利‧晴灣23銷售安排，每名買家最多可購兩伙；項目已推出全數可供公眾購買的117伙，整體折實均呎約2.05萬元，實用276方呎開放式戶折實入場費465萬元起。其他新盤方面，恒地物業營業（二）部總經理韓家輝指，鴨脷洲逸南的示範單位已近竣工，擬本月底開價及推售。至於同系鄰近尖沙嘴的德成街本木，去年底推售至今累沽133伙，佔全盤172伙約77%，目前已屆現樓，部署稍後以現樓形式推售39伙餘貨，有1%至2%加價空間，其中特色戶將招標推售。

新盤市場仍聚焦市區盤混戰，信置（0083）及市建局等合作的觀塘凱滙，昨開展新一輪銷售，以折實均呎近2.4萬元推售115伙，全日售約16伙，成交價997.45萬至2850.1萬元。凱滙本月迄今售出56伙，全盤自2018年底開售至今，累積售出1771伙，佔項目單位總數1999伙的89%，套現總額224億元。

凱滙昨再沽16伙

新地（0016）旗下3個樓盤昨共售4伙、單日吸金逾1.1億元；其中南昌站匯璽透過招標售出低座海鑽匯7樓B室、屬實用面積1854方呎，成交價4783.61萬元、實呎2.58萬元。另沙田半山多石街瓏珀山1期，售出2伙實用974及1103方呎、分佈於Queen Tower 2座的標準單位，成交價1937萬及2142.8萬元、成交呎價1.94萬至1.98萬元。馬鞍山雲海亦售出Cedar Court第1座9樓D室，實用968方呎，成交價2323.2萬元、實呎2.4萬元。

大額豪宅餘貨亦具承接力；華懋、信置等發展的赤柱大潭紅山半島新錄C區一手洋房成交，售出棕櫚徑115號洋房，實用2605方呎連625方呎庭園等，透過招標以8398萬元售出、實呎3.22萬元。