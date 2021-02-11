CCL三大指數連升4周 一年首見

此外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報186.95點，創88周即約20個月新高，按周升0.57%，距該指數歷史高位相差2.46%；另CCL(中小型單位)報184.40點，亦創87周即約20個月新高，按周升0.48%，距該指數歷史高位相差3.05%。

CCL報183.68點 20個月新高

至於CCL（大型單位）報179.85點，按周跌1.14%，距歷史高位相差6.29%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，三大整體指數齊連升4周，是近49周、即約1年來首現，其間CCL Mass升2.66%、CCL（中小型單位）升2.37%、CCL升2.07%，料今年中CCL有望逼近歷史高位。

分區方面，呈3區升1區跌格局，新界西CCL Mass報172.48點，按周升1.66%，是4區中最接近本身歷史高位，現時相差2.55%；新界東CCL Mass報197.04點，創88周新高，按周升0.83%。至於市區，港島CCL Mass報191.94點，創38周即逾9個月新高，按周升0.33%；九龍CCL Mass報180.37點，按周跌0.14%。