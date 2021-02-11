大圍海福花園2房730萬破頂

新都城2房實呎逼2萬破頂

本月迄今暫錄約140宗二手成交的將軍澳，其中大型上車屋苑新都城，2房成交價亦創新高。香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城2期2座高層G室，實用面積363方呎，2房間隔，以720萬元售出，實呎19,834元，成交價除創屋苑2房新高外，呎價更創屋苑新高。原業主2018年4月600萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利120萬元或20%。

城‧點開放式232呎高見474萬

此外，主打納米樓的屯門城‧點，亦錄開放式戶高價成交。美聯助理區域經理李進豪表示，城．點高層E室，實用面積232方呎，開放式間隔，以474萬元易手，實呎20,431元。買家為區內上車客，原業主2017年9月以約391.4萬元購入單位，持貨逾3年半，帳面獲利約82.6萬元或約21%。

康怡3房逼1700萬 屋苑同類新高

除了新界上車屋苑屢錄破頂成交外，港島大型屋苑亦錄高價成交。中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園J座中層3室，實用面積882方呎，3房套間隔，以1698萬元易手，實呎19,252元，成交價創屋苑同類新高。原業主2014年4月1132萬元買入單位，持貨7年帳面獲利566萬元。

貝沙灣4房7200萬連雙車位易手

另中原豪宅高級分行經理高鵬指，薄扶林貝沙灣4期5座中層A室，實用面積1798方呎，4房雙套間隔及工人套房，享全海景，以7200萬元連雙車位易手，實呎40,044元，成交價及實呎創屋苑同類3年新高。原業主2006年8月以2288萬元買入單位，持貨近15年，帳面獲利4912萬元或逾2倍。