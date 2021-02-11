大圍海福花園2房730萬破頂

【明報專訊】新界上車盤現破頂潮，繼馬鞍山新港城2房首見700萬成交後，樓齡36年、大圍居屋海福花園2房高見730萬元，打破2019年中以720萬元所創下的屋苑紀錄。中原分行區域營業董事黎宗文表示，海福花園2座中層B室，實用面積506方呎，2房間隔，以730萬元已補價易手，實呎14,427元。原業主1997年以280萬元已補價購入單位，持貨24年，帳面獲利約450萬元或1.6倍。
新都城2房實呎逼2萬破頂
本月迄今暫錄約140宗二手成交的將軍澳，其中大型上車屋苑新都城，2房成交價亦創新高。香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城2期2座高層G室，實用面積363方呎，2房間隔，以720萬元售出，實呎19,834元，成交價除創屋苑2房新高外，呎價更創屋苑新高。原業主2018年4月600萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利120萬元或20%。
城‧點開放式232呎高見474萬
此外，主打納米樓的屯門城‧點，亦錄開放式戶高價成交。美聯助理區域經理李進豪表示，城．點高層E室，實用面積232方呎，開放式間隔，以474萬元易手，實呎20,431元。買家為區內上車客，原業主2017年9月以約391.4萬元購入單位，持貨逾3年半，帳面獲利約82.6萬元或約21%。
康怡3房逼1700萬 屋苑同類新高
除了新界上車屋苑屢錄破頂成交外，港島大型屋苑亦錄高價成交。中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園J座中層3室，實用面積882方呎，3房套間隔，以1698萬元易手，實呎19,252元，成交價創屋苑同類新高。原業主2014年4月1132萬元買入單位，持貨7年帳面獲利566萬元。
貝沙灣4房7200萬連雙車位易手
另中原豪宅高級分行經理高鵬指，薄扶林貝沙灣4期5座中層A室，實用面積1798方呎，4房雙套間隔及工人套房，享全海景，以7200萬元連雙車位易手，實呎40,044元，成交價及實呎創屋苑同類3年新高。原業主2006年8月以2288萬元買入單位，持貨近15年，帳面獲利4912萬元或逾2倍。