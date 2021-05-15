港大擲近2.9億 掃荔枝角道商廈19伙

平均呎價1.2萬

土地註冊處顯示，香港大學上月底購入5樓全層共19個單位，每伙成交價介乎648.1萬至2980.52萬元，全層面積共24,044方呎，以總成交價2.88億元計，平均呎價約1.2萬元。翻查資料，港大近年亦有大手購入物業，如2018年及2020年分兩次購入恒地（0012）旗下西營盤翰林峰商場，共約4.05萬方呎樓面，涉及金額共9.634億元。

美聯工商舖3480萬購西環舖

另商舖市場買賣暢旺，地產代理行亦抓緊時機入市。繼早前中原集團主席施永青上月以4700萬元購入旺角利興大廈地舖、以及祥益地產總裁汪敦敬3個月內以逾1.65億元連購3個舖位後，另一代理行美聯工商舖（0459）亦連環購入商舖。美聯工商舖公布，以3480萬元購入西環德輔道西中亞大樓地下8號舖，商舖面積857方呎，呎價4.06萬元。據悉，商舖連租約出售，月租8萬元，租期至2022年9月，即美聯工商舖可享租金回報2.8厘。

原業主2013年7月以2900萬元購入商舖，持貨近8年，帳面獲利580萬元或20%。

資料顯示，連同最新購入的西環舖，美聯工商舖過去一周已斥資逾1.1億元，另外購入的兩個商舖分別為荃灣大河道民生商舖，成交價3950萬元，另亦以3650萬元購入北角英皇道商舖。