新地天水圍商業地補價20億 破新界紀錄 50萬呎商場連35萬呎商廈 料成新界版apm

明報記者 甘潔瑩

事實上，新界區過往罕有大型的純商業用地補地價，是次新地改劃屬較罕有的個案。上述地皮位於橋頭圍丈量約份第124約地段第4354號，處於洪天路與屏廈路交界，鄰近西鐵天水圍站，地皮面積約10.71萬方呎。

每呎補價2305元 鄰近天水圍站

翻查資料，上述地皮原本劃作「未決定用途」，新地早年原計劃作住宅發展，及後2016年向城規會改作辦公室、商店及服務行業、食肆等綜合商業用途，擬建成1幢31層高的商廈，總樓面約85.65萬方呎。當中零售商場樓面佔約50.05萬方呎，而辦公室樓面則佔約35.59萬方呎，並在2017年3月獲城規會批出有關改劃申請。

以整體規劃而言，橋頭圍項目與現時觀塘創紀之城5期（即apm）類近，兩項目均位於港鐵站旁，以商場及辦公室的發展模式規劃，惟橋頭圍規模僅85.65萬方呎，較創紀之城5期總發展樓面約134萬方呎細約36%。

連同上月奪古洞北地 共涉逾百億

除完成補地價外，新地上月亦以高於市場估值上限逾四成、以86.14億元奪得古洞北新發展區住宅官地，每方呎樓面地價高見7184元，成為最貴重新界地皮，而兩地皮合共涉資105.88億元，反映新地致力拓展新界西北王國的決心。

中大經濟學系副教授莊太量表示，過去長實（1113）是天水圍的大地主，而元朗則屬新地王國，隨着元朗區的發展成功，令新地更有信心拓展毗鄰的天水圍區發展，現時橋頭圍完成補地價，反映新地看好元朗及天水圍一帶的前景，同時亦有助鞏固其區內版圖。至於新界西北新發展區，雖然區內一帶尚未發展成熟，但新地仍以高價投地，反映新地亦看好區內前景。

華懋7.74億統一禮苑大廈業權

此外，華懋集團昨日透過強拍以底價7.74億元統一佐敦德興街禮苑業權。華懋集團行政總裁蔡宏興表示，集團很高興增添新的發展項，並為社區重建作出貢獻，將繼續透過不同方式物色合適項目，確保業務的可持續性。資料顯示，禮苑大廈現為一幢樓高10層的商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，樓齡逾50年，項目坐落住宅（甲類）用地，若重建作商住物業，地積比率為9倍，即可重建樓面近10萬方呎。