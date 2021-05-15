馬斯克稱狗狗幣可替代比特幣 價格即漲30％

不過幣圈近日負面消息頻傳。彭博引述消息人士稱，被黑客攻擊的美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）已透過加密貨幣，向黑客支付價值500萬美元的贖金，以換取黑客提供的解鎖工具。此消息獲匿名美國官員證實，加深了加密貨幣牽涉違法活動的負面形象。此外，彭博引述知情人士稱，全球最大加密貨幣交易商幣安（Binance），被美國司法部和國稅局（IRS）調查。消息稱，負責調查洗黑錢及稅務問題的官員，曾約見熟悉幣安業務的人士。

美司法部查幣安洗黑錢

早前幣安也曾傳出，被美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查，以了解該平台是否允許美國投資者非法買賣與加密貨幣掛勾的衍生品。根據美國法律，美國人不能向未經CFTC註冊的機構購買衍生品。受上述消息拖累，比特幣曾在本港時間凌晨跌穿5萬美元，以太幣曾跌穿3800美元。比特幣昨晚重返5.1萬美元以上，而以太幣回升至4100美元以上。

由於加密貨幣價格在首季暴漲，帶動「加密貨幣交易所第一股」Coinbase的收入及盈利激增。Coinbase第一季收入達18億美元，按年增長逾2倍。上季利潤超過7.7億美元，是去年第四季的4倍，更是去年同期逾24倍。

（綜合報道）

[國際金融]