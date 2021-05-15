美放寬防疫 三大指數續揚

受惠於經濟重啟的板塊領漲，航空股及郵輪股早段升幅介乎4%至6%。科技股早段向上，特斯拉、facebook早段升逾2%，蘋果、亞馬遜、Netflix和Alphabet升逾1%。

由於美國政府3月向大部分美國人發放的1400美元現金支票的提振作用減弱，美國零售銷售額在3月按月增長10.7%後，在4月持平。不過由於經濟重新開放，而且消費者在疫情期間至少增加了2.3萬億美元的儲蓄，料未來數月的零售銷售仍可望重拾增長。不過密歇根大學5月美國消費者信心指數，由4月的88.3降至5月的82.8，遠低於分析師預期的90.4。

兩黨擬4056億拓半導體

此外，路透社引述消息人士稱，美國民主、共和兩黨參議員，預計五公布價值520億美元（約4056億港元）的撥款計劃，爭取在5年內顯著促進美國半導體的生產和研究。路透社稱，兩黨議員一直就一項折衷方案進行談判，以應對中國半導體產量上升、全球半導體短缺對汽車製造業等行業的影響。

消息稱，上述的半導體研究撥款計劃，預計將包括在參院下周表決的《無盡前沿法案（The Endless Frontier Act）》議案，後者的內容包括撥款逾1100億美元，以提升美國的基礎和先進技術研究。

（綜合報道）

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