疫情緩和 Disney+訂戶增長放慢 迪士尼股價早段挫逾4%

Disney+與Netflix在疫情爆發後的訂戶增長趨勢接近，在疫情爆發後的頭6個月，訂戶人數激增。隨着疫情緩和，增長回落至更「正常」的水平。此外，兩家公司都押注在節目恢復製作後，下半年的訂戶人數可望重拾增長。但兩家公司有一重大區別，就是Disney+的月費遠低於Netflix。上季Disney+（不包括印度Hotstar）來自每名訂戶的平均收入（ARPU）為每月5.61美元。若計入收費較低的印度Hotstar，Disney+的ARPU更降至3.99美元，按年下降29%。相比下，Netflix上季在北美市場的ARPU為每月14.25美元，按年增長9%。

月費較Netflix低 影響更大

Netflix近年在加價之餘，繼續吸引到新訂戶。Disney+在ARPU方面，仍有很大的增長空間。迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）似乎未對訂戶增長感到憂慮。他指出，對於全球訂戶的增長，「每個市場都超出預期」，Disney+仍在擴張新的市場，例如在6月進軍馬來西亞和泰國。Disney+維持到2024年，全球訂戶達到2.3億至2.6億的目標。相比下，Netflix目前的全球訂戶人數為2.08億。

業界當前的競爭愈趨激烈，例如ViacomCBS上季訂戶增加了600萬，而HBO的Max串流媒體服務增加近300萬美國訂戶。

迪士尼上季經營利潤增95％

迪士尼的直接面向消費者業務，包括Disney+、Hulu和ESPN，上季收入40億美元，經營虧損2.9億美元。迪士尼預計，串流媒體業務直至2023財年仍會虧損。

迪士尼上季的主題公園業務仍受到防疫措施所限，加州和巴黎迪士尼樂園整季也在歇業，前者在4月底才重新開放。佛州和上海迪士尼已於上季重開，但實施人流限制。

香港迪士尼上季的經營日數則增至約30天。整體而言，主題公園業務的營運虧損為4.06億美元。隨着經濟活動重啟，遊樂場業務可望逐步改善。迪士尼上季整體收入按年跌13%至156億美元，略低於分析師預期。上季來自持續經營業務的利潤，按年增長95%至9.12億美元，每股盈利79美仙，遠高於分析師預期的27美仙。

（綜合報道）

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