敏華全年純利升18% 末期息增逾三成

毛利率36.1% 跌0.3百分點

集團2021財年收益為164.34億元，按年升35.3%，整體毛利率為36.1%，按年減少0.3個百分點。按地區計，集團來自中國內地銷售收入為107.15億元，當中內地市場主營業務收入為99.76億元，按年升61.9%。

而截至3月底敏華於內地共擁有4122間品牌專賣店，實現專賣店店舖數目淨增長1125間。

北美主營銷售升30.5% 歐洲跌

另外，北美市場整體貢獻下降，主要因隨著集團經營戰略逐漸從外銷轉向內銷，以及海外疫情的影響；其間來自北美市場的主營銷售收入45.79億元，按年升30.5%。歐洲及其他海外市場方面，主營銷售收入為8.77億元，按年跌6.5%，主要亦受英國脫歐及全球新冠疫情影響。

至於毛利率方面，按各產品作分類，當中梳化及配套產品跌1.3個百分點至37.4%；其他產品升1.7個百分點至31.5%；Home集團業務升6.5個百分點至34.7%；其他業務毛利率升9.3個百分點至49.4%。