瑞聲毛利率4年首回升 上季多賺9倍

股價全日走高 一度升近7%

季內，三大業務毛利率均錄得升幅，當中光學業務毛利率按年升18.1個百分點，達27.8%；收入按年大增1.76倍，至6.74億元，是增長最快的業務。集團表示，光學業務的良率和生產效率穩步提升，其中塑膠鏡頭毛利率達到36.3%，模組業務毛利率亦於季內轉正，以及海外安卓客戶穩定提升市場份額。瑞聲首席財務官郭丹亦透露，集團WLG玻塑混合鏡頭，對比目前主流的塑膠鏡頭，於同一像素下可享有較好的品質，未來希望通過差異化產品，給予市場新的技術路線，長遠下相信能得到市場認可和採用，並對模組鏡頭的毛利率表示有信心。收入佔比最大的聲學業務，收入按年升47.5%至21億元，毛利率按年升11.4個百分點，達37.4%。

有市場調查下調今年整體手機出貨量，集團投資者關係總監黃美娟表示，海外疫情影響智能手機去年第四季至今年首季的出貨量。但她表示，今年全球將能保持13億部的出貨量，仍較去年高，對市場表示有信心。她預計，下半年旺季手機出貨量會有改善，集團會通過改善自身能力，以進一步提升毛利率。