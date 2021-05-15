友邦新業務價值飈19% 首季績佳股價升6% 大行看好增長加速

明報記者 歐陽偉昉

友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，除香港外，各市場分部的新業務已超越疫情大流行前水平，新業務價值甚至已高於2019年首季。疫情大流行提高大眾的保健意識，來自保障產品的新業務價值按年有強勁增長，加上代理表現理想，帶動新業務價值上升。展望隨著經濟復蘇由製造業擴展至消費及服務業，集團對前景保持審慎樂觀。

內地續成新業務引擎

首季友邦新業務價值利潤率為61.6%，按年上升4.5個百分點，總加權保費收入為96.63億元，按年上升6%。內地業務續為友邦新業務價值最大來源，按年錄得卓越增長。雖然今年首季新業務價值利潤率受去年7月起扣減預扣稅影響，不過比去年同期仍然持平。

泰超越香港 列第二大市場

泰國業務首次超越香港，成為友邦第二大市場，期內受代理和伙伴分銷渠道帶動錄得卓越增長，業務轉向增加保障產品，亦有助提升利潤率。新加坡和馬來西亞業務亦錄得新業務價值增長。香港業務則仍因為旅遊限制持續，影響內地訪客業務銷售，本地客戶的新業務價值則按年有雙位數增長。澳門則在去年9月恢復與內地通關，首季內地訪客銷售佔當地新業務價值約三分之一。

瑞銀上調目標價至118元

大行均滿意友邦首季表現，高盛發表報告，認為友邦好過預期是來自內地與馬來西亞銷售增長，和泰國利潤率提升。去年次季除內地以外，各市場因疫情嚴重影響銷售，高盛預期友邦今年可望加速增長，另外由於內地的利潤率在去年次季因為預扣稅下降，預期今年次季開始利潤率可以提高。高盛繼續將友邦列入確信買入名單，目標價為116元。

瑞銀則將友邦目標價由115元上調至118元，評級維持「買入」，因應提高香港本地客戶和內地業務表現提升，將今年新業務價值增長上調3個百分點至28%。瑞銀指出，友邦在內地獲批開業的省份增加，帶動業務持續增長，未來中港通關恢復正常帶動內地訪客業務回歸，以及區內業務在疫後復蘇，皆為友邦增長的動力。