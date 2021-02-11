京東物流傳下周一招股 集資最多273億

消息：估值2730億 超中通快遞

《南華早報》同日引述消息稱，京東物流本次上市估值將約350億美元（約2730億港元）。若可落實此估值，屆時市值將超越中通快遞（2057），中通市值約1800億元。此外，京東物流有望成為今年第二大新股，僅次於年初上市的快手（1024）。

彭博報道指出，京東物流擬吸引7名基石投資者，共認購15億美元股份。基投包括軟銀願景基金、淡馬錫、黑石集團、Tiger Global、中國誠通控股集團有限公司、Matthews Asia，以及橡樹資本（Oaktree Capital）。

順豐房託下周一掛牌 暗盤微跌

另外，順豐房託（2191）下周一將掛牌，昨日暗盤跌0.8%。該房託以中間定價每基金單位4.98元，昨日於輝立暗盤，收報4.94元，每手1000單位帳面蝕40元；在耀才的暗盤表現相同；於富途暗盤插水1.8%，報4.89元，每手帳蝕90元。

順豐房託本次收取1.8萬份散戶認購申請，公開發售超購4倍；國際配售獲2倍超購。認購一手中籤率60.01%，認購4手就可穩中一手。認購最多的1名大戶獲派282萬單位，昨日帳面蝕約11.3萬元。

明報記者

（新股）