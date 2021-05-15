港三大指數連跌3周 科指全周挫5%

金融股帶動 恒指昨升308點

阿里巴巴（9988）業績差過預期，昨日下跌4.03%，拖累科指表現，昨日收報7565點，下跌0.45%。去季虧損擴大的嗶哩嗶哩（9626），昨日亦跌6.25%。北水吸納美團（3690），昨有10.78億元淨流入，但收市仍跌3%；騰訊（0700）亦有北水淨買入7.49億元，收市升0.52%。港股通昨日淨流入19.53億元。

恒指在友邦（1299）和匯控（0005）等金融股帶動反彈，收報28,027點，上升308點，國指收報10,404點，上升64點，主板成交1509億元。

三星首推追蹤FANG+指數ETF

雖然近月美股科技股下挫，不過三星昨日宣布將推出本港首隻追蹤「FANG+」指數ETF，追蹤10隻具成長力的美股科技股，包括Tesla（TSLA）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN），以及阿里巴巴（BABA） 、百度（BIDU）等，比重均為10%。

該ETF港元櫃台交易代碼為2814，美元櫃台交易代碼為9814，將於5月25日於港交所掛牌，每手交易單位為200基金單位。全年經常開支比率為1.8%，管理費為每年資產淨值0.65%，估計年度跟蹤偏離度為上下2%。