銀公：信貸資料庫招標 3機構入圍

冀降「單點失誤」營運風險

諾華誠信由中銀信用卡前總經理蘇誠信創立，他亦為股東之一，而公司大股東為意大利信貸資料公司CRIF，其他股東包括多家本地中小型銀行，例如南洋商業銀行、創興銀行（1111）、上海商業銀行、大新銀行（2356）等；壹賬通金融科技為中國平安（2318）旗下科技公司；至於環聯信貸，為現時本港唯一的個人信貸資料服務機構。

銀行公會表示，專責小組和顧問公司將進一步評估3家機構的能力，包括要求3家機構提交由獨立第三方撰寫的考核報告，確認該機構有能力滿足業界嚴格要求，涵蓋資訊安全、系統管理、數據管理等。其中，有關私隱資料的處理，必須滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，包括「道德數據管理問責框架」。

銀行公會重申，引入多家個人信貸資料服務機構，主要目的是減低現時因市場只有一家個人信貸資料服務機構而衍生的「單點失誤」營運風險，以保障消費者權益。公會明白公眾對這項計劃的關注，惟基於招標程序一貫的保密原則，公會將適時公布進一步詳情。

金管局：料新系統明年底營運

金管局回應時指出，一直與香港銀行公會、香港存款公司公會和香港持牌放債人公會商討關於引入多於一家個人信貸資料服務機構的建議，預期新系統於2022年底投入服務。