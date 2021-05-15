私人消費復蘇慢 旅遊氣泡暫幫助不大

零售食肆收益較衰退前仍減逾三成

政府經濟顧問歐錫熊表示，港人於海外的消費受制約，影響到私人消費開支的增長，而且不少本港經濟環節因為疫情威脅和旅遊業冰封，所以經營仍然十分困難，如零售業銷售及食肆收益，在第一季與經濟衰退前比較仍減少逾三成。

雖然私人消費開支復蘇較緩慢，不過歐錫熊認為，社交距離措施進一步放寬以及消費券會對本地消費帶來幫助，若第二、三季疫情改善，消費信心提升，相信本港消費還會進一步改善。而旅遊氣泡方面，歐錫熊表示，在進行經濟預測時已考慮到旅遊業情况，因為外遊的復蘇相對緩慢，所以旅遊氣泡對本港短期經濟不會有顯著影響。

首季港信用卡應收帳按年減3.3%

從信用卡的貸款額亦看到，首季尚未擺脫按年下跌的趨勢。據金管局昨日公布的數據，首季本港信用卡應收帳按年減少3.3%，按季跌4%至1198.4億元。信用卡貸款減少，因為去年第四季節日消費，以及持卡人繳付薪俸稅所帶動的影響減退。至於首季的拖欠及經重組合併比率，較對上一季輕微上升0.01個百分點至0.36%；信用卡季度撇帳率微跌0.02個百分點至0.52%。