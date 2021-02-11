首季GDP上修至7.9% 全年預測不變 政府：復蘇不均疫情未明朗 擺脫衰退仍有距離

明報記者 陳子凌

GDP初值於月初公布後，多家大行上調香港經濟預測，甚至最高上調至9.2%，但歐錫熊表示，考慮到經濟復蘇仍不平均，加上與疫情相關的不確定性仍然高，從審慎客觀角度，暫維持今年經濟增長預測不變。

倘疫情受控

全年「大機會接近5.5%」

不過，他對前景表示樂觀，他認為出口增長強勁加上去年同期低基數，是帶動香港經濟在第一季明顯復蘇的主因。雖然基數效應會令香港今年GDP前高後低，下半年經濟增速未必可達首季的高水平，但若出口可保持增長，第二季GDP按季增長的機會亦大，而且只要控制好本地疫情，經濟增長不均衡有改善，以及環球疫情沒有惡化，全年GDP很大機會接近政府預測上限的5.5%。

雖然本港事隔7季後再度錄得按年及按季GDP皆升，但歐錫熊表示，就算全年達到政府預測上限的5.5%，仍較2018年經濟衰退前水平低2.6%，所以香港要完全擺脫經濟衰退，仍有一段距離。他更多次強調，經濟前景取決於疫情發展，必須令疫情受控及社會積極參與接種疫苗計劃，才能創造條件讓消費活動得以更明顯恢復及達至全面經濟復蘇。

料失業率會逐步回落

歐錫熊補充，香港經濟要擺脫衰退還要一段時間，其間亦很視乎失業率會否改善，雖然首季失業率已從7.2%回落至6.8%，但如果以2003年SARS及2008年金融海嘯為例，當時失業率在高峰後一年只回落1個百分點左右，因此他相信今次失業率會逐步回落，但不能期望快速下跌，要重返全民就業也要一段時間。

學者：全年料6%至8%增長

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，外貿固然是支持首季GDP的重要原因，其次香港2月中旬放寬社交距離措施，餐飲和零售有改善，市民消費意欲轉強，令首季經濟回暖。

對於失業率，麥萃才也持相同看法，因市民轉行或重新找工作需要較長時間，失業率短期內不可能跌至疫前2.8%的水平。至於全年GDP，他認為如果疫情不發生大變化，以目前的恢復程度，全年可達6%至8%的增長。